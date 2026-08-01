Staffel 1Folge 25vom 01.08.2026
Don CorneliusJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 25: Don Cornelius
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Der neue Koch im Café ist nicht nur ein miserabler Koch, sondern auch ein bekannter Ganove: Joe der Schurke. Corneil erkennt ihn sofort wieder. Joe wiederum erkennt die Stimme von „Inspektor Cornelius“, der ihn einst hinter Gitter gebracht hat. Nun verlangt er, den berühmten Inspektor zu treffen. Wie können Corneil und Bernie verhindern, dass Joe herausfindet, dass „Cornelius“ in Wirklichkeit ein Hund ist?
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