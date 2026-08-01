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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 28vom 01.08.2026
Hunde sind dumm

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Corneil and Bernie

Folge 28: Hunde sind dumm

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie läuft gegen einen Laternenpfahl und wird bewusstlos. Als er im Krankenhaus wieder aufwacht, hat er sein Gedächtnis verloren. Zu seiner Überraschung entdeckt er, dass Corneil sprechen kann. Als er dies den Ärzten erzählt, behalten sie ihn im Krankenhaus, bis seine vermeintlichen Halluzinationen verschwunden sind. Bernie setzt alles daran zu beweisen, dass Corneil wirklich spricht. Kann Corneil verhindern, dass sein Geheimnis auffliegt?

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