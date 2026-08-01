Staffel 1Folge 32vom 01.08.2026
HundefutterJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 32: Hundefutter
13 Min.Folge vom 01.08.2026
John und Beth sind im Urlaub, und Corneil wohnt vorübergehend bei Bernie. Die Umstellung fällt ihm schwer. Er soll nicht nur in einem Hundekorb im Wohnzimmer schlafen, sondern bekommt auch Dosenfutter serviert. Bernie ist fest entschlossen, Corneils Forderungen nicht nachzugeben.
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