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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 32vom 01.08.2026
Hundefutter

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Corneil and Bernie

Folge 32: Hundefutter

13 Min.Folge vom 01.08.2026

John und Beth sind im Urlaub, und Corneil wohnt vorübergehend bei Bernie. Die Umstellung fällt ihm schwer. Er soll nicht nur in einem Hundekorb im Wohnzimmer schlafen, sondern bekommt auch Dosenfutter serviert. Bernie ist fest entschlossen, Corneils Forderungen nicht nachzugeben.

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