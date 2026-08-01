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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 34vom 01.08.2026
Herr Besserwisser

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Corneil and Bernie

Folge 34: Herr Besserwisser

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie und Corneil verbringen mit John und Beth ihren Urlaub. Bernie ist genervt davon, dass Corneil ihm ständig widerspricht. Als Corneil behauptet, ein gerade gekauftes Souvenir sei eine Fälschung und kein wertvolles Relikt aus einem Tempel, reicht es Bernie. Er beschließt, Corneil das Gegenteil zu beweisen – koste es, was es wolle.

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