Staffel 1Folge 39vom 01.08.2026
Um HaaresbreiteJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 39: Um Haaresbreite
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil braucht dringend einen Haarschnitt. Bernie schlägt vor, ihn zu Tante Gina zu bringen, die gerade einen Friseursalon eröffnet hat – allerdings für Menschen. Gina erklärt sich bereit, Corneil zu frisieren. Corneil ist entsetzt, denn Gina gilt nicht gerade als talentierte Friseurin. Was wird sie nur mit seinem Fell anstellen?
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