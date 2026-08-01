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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 39vom 01.08.2026
Um Haaresbreite

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Corneil and Bernie

Folge 39: Um Haaresbreite

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil braucht dringend einen Haarschnitt. Bernie schlägt vor, ihn zu Tante Gina zu bringen, die gerade einen Friseursalon eröffnet hat – allerdings für Menschen. Gina erklärt sich bereit, Corneil zu frisieren. Corneil ist entsetzt, denn Gina gilt nicht gerade als talentierte Friseurin. Was wird sie nur mit seinem Fell anstellen?

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