Staffel 1Folge 41vom 01.08.2026
Liebe auf den ersten BlickJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 41: Liebe auf den ersten Blick
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie hat Schwierigkeiten in der Schule. Die Direktorin möchte mit seinem Onkel über sein Verhalten sprechen. Onkel Rico ist entschlossen, seinem Neffen zu helfen, seine Schulausbildung erfolgreich abzuschließen, zumal er selbst diese Chance verpasst hat und dies bis heute bereut. Corneil und Bernie müssen einen Weg finden, Rico davon zu überzeugen, die Direktorin umzustimmen.
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