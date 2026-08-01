Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 41vom 01.08.2026
Liebe auf den ersten Blick

Liebe auf den ersten BlickJetzt kostenlos streamen

Corneil and Bernie

Folge 41: Liebe auf den ersten Blick

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie hat Schwierigkeiten in der Schule. Die Direktorin möchte mit seinem Onkel über sein Verhalten sprechen. Onkel Rico ist entschlossen, seinem Neffen zu helfen, seine Schulausbildung erfolgreich abzuschließen, zumal er selbst diese Chance verpasst hat und dies bis heute bereut. Corneil und Bernie müssen einen Weg finden, Rico davon zu überzeugen, die Direktorin umzustimmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Corneil and Bernie
StoryZoo & Friends

Corneil and Bernie

Alle 1 Staffeln und Folgen