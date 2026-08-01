Staffel 1Folge 42vom 01.08.2026
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Corneil and Bernie
Folge 42: Tritt dem Club bei
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil würde gern Mitglied in Marthas Poesieclub werden. Bernie erklärt sich bereit, an seiner Stelle beizutreten. Die Aufnahmeprüfung ist schwierig, doch mit Corneils Hilfe besteht Bernie sie mit Bravour. Zwar wird er aufgenommen, doch der Club erweist sich als ganz anders, als Bernie erwartet hatte.
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