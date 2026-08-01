Staffel 1Folge 44vom 01.08.2026
SchutzengelJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 44: Schutzengel
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie hat erneut Ärger mit seinem Onkel. Diesmal macht er sich besonders Sorgen, denn sein Geburtstag steht kurz bevor, und er fürchtet, kein Geschenk zu bekommen. Corneil bietet seine Hilfe an. Vielleicht könnte ein gemeinsamer Campingausflug aufs Land die Stimmung verbessern.
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