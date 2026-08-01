Staffel 1Folge 45vom 01.08.2026
Wer hat das gesagt?Jetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 45: Wer hat das gesagt?
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie hat lange gespart, um sich die neueste Spielkonsole zu kaufen, doch leider verliert er das Geld. Corneil ist beeindruckt von Bernies Sparsamkeit und bietet an, ihm beim Geldverdienen zu helfen. Er geht sogar so weit, selbst arbeiten zu wollen. Doch dann meldet Bernie die beiden bei einer Talentagentur als Bauchredner-Duo an.
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