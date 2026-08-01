Staffel 1Folge 46vom 01.08.2026
Auf den Hund gekommenJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 46: Auf den Hund gekommen
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie nimmt Romeos Herausforderung zu einem Hunderennen zwischen Corneil und dessen Windhund an. Als Corneil überraschend gewinnt, wird Bernie übermütig und meldet ihn gleich für den Hunde-Grand-Prix am Wochenende an. Corneil weigert sich jedoch, daran teilzunehmen. Kann Bernie ihn umstimmen?
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