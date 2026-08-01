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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 47vom 01.08.2026
Du bist am Zug

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Corneil and Bernie

Folge 47: Du bist am Zug

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil baut einen hochintelligenten Roboter. Als Bernie hört, dass die Maschine praktisch alles kann, kommt ihm eine Idee: Vielleicht könnte sie ihm bei seinen Strafarbeiten helfen. Heimlich nimmt er den Roboter mit in die Schule. Doch schon bald gerät alles außer Kontrolle.

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