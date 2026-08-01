Staffel 1Folge 50vom 01.08.2026
Polizeihund im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 50: Polizeihund im Einsatz
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Mit etwas Hilfe von Corneil hat Bernie einen Tag Praktikum bei der örtlichen Polizeistation bekommen. Leider besteht seine Arbeit hauptsächlich aus Aktenablage. Doch schon bald gelingt es Bernie, sich und Corneil in eine echte polizeiliche Ermittlung zu verwickeln.
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