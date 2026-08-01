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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 50vom 01.08.2026
Polizeihund im Einsatz

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Corneil and Bernie

Folge 50: Polizeihund im Einsatz

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Mit etwas Hilfe von Corneil hat Bernie einen Tag Praktikum bei der örtlichen Polizeistation bekommen. Leider besteht seine Arbeit hauptsächlich aus Aktenablage. Doch schon bald gelingt es Bernie, sich und Corneil in eine echte polizeiliche Ermittlung zu verwickeln.

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