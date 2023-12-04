Ritterliches ArschtastenJetzt kostenlos streamen
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Folge 12: Ritterliches Arschtasten
27 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Drei Teams treten in Duos gegeneinander an. The crazy Neighbours vs. Harzer Disaster vs. Die Mafia Miezen - wer kann die kniffligen Hindernisse überwinden? Die zwei Teams mit der geringsten Anzahl an Minuspunkten ziehen ins Finale ein. Dort fighten sie um 5.000 Euro.
