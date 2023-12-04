Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Ritterliches Arschtasten

ProSiebenStaffel 2Folge 12vom 04.12.2023
Ritterliches Arschtasten

Ritterliches ArschtastenJetzt kostenlos streamen

Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Folge 12: Ritterliches Arschtasten

27 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Drei Teams treten in Duos gegeneinander an. The crazy Neighbours vs. Harzer Disaster vs. Die Mafia Miezen - wer kann die kniffligen Hindernisse überwinden? Die zwei Teams mit der geringsten Anzahl an Minuspunkten ziehen ins Finale ein. Dort fighten sie um 5.000 Euro.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
ProSieben
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Alle 2 Staffeln und Folgen