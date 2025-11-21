Staffel 6Folge 6vom 21.11.2025
DATTEL-BURGERJetzt kostenlos streamen
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Folge 6: DATTEL-BURGER
22 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Noah Cappe besucht das Dattelfestival, auch als die "Riverside County Fair" in Indio bekannt, wo sich für den Foodie alles um die süße braune Frucht dreht. Während Ryan ihm einen Dattel-Cheeseburger serviert, präsentiert Fabe ihren köstlichen Churro-Hot-Dog.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren