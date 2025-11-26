Criminal Minds: Evolution
Folge 2: Soziale Ansteckung
48 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 16
Während ein Serienkiller in Utah erneut zuschlägt, will JJ Elias Voit zu einem Geständnis zwingen. Doch der Häftling schweigt vehement - bis die Befragung durch Alvez fortgesetzt wird. In der Zwischenzeit findet Garcia Hinweise auf den gesuchten Mörder, der offenbar ein schwer traumatisierter, ehemaliger Internatsschüler ist. Können Rossi und sein Team den jungen Mann stoppen und weitere Opfer vor dem Tod bewahren?
Alle Staffeln im Überblick