Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Criminal Minds: Evolution

Das Rezept

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 6vom 22.02.2026
Joyn Plus
Das Rezept

Das RezeptJetzt ohne Werbung streamen

Criminal Minds: Evolution

Folge 6: Das Rezept

55 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Während Rossi versucht, seine tramatische Vergangenheit zu bewältigen, hadert Emily mit ihrer Suspendierung. JJ baut ihre Kollegin wieder auf und gibt ihr Halt. Derweil beschäftigt Alvez und Tyler ein Fall von Stalking. Sebastian Gasper gerät schnell ins Visier der Ermittlungen. Dabei stellt sich heraus, dass dieser mit Tyler noch eine offene Rechnung hat. Als er ihn hinterrücks in eine Falle lockt, schwebt Tyler in Lebensgefahr.

Alle Staffeln im Überblick

Criminal Minds: Evolution
SAT.1 emotions
Criminal Minds: Evolution

Criminal Minds: Evolution

Alle 1 Staffeln und Folgen