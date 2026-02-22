Criminal Minds: Evolution
Folge 6: Das Rezept
55 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Während Rossi versucht, seine tramatische Vergangenheit zu bewältigen, hadert Emily mit ihrer Suspendierung. JJ baut ihre Kollegin wieder auf und gibt ihr Halt. Derweil beschäftigt Alvez und Tyler ein Fall von Stalking. Sebastian Gasper gerät schnell ins Visier der Ermittlungen. Dabei stellt sich heraus, dass dieser mit Tyler noch eine offene Rechnung hat. Als er ihn hinterrücks in eine Falle lockt, schwebt Tyler in Lebensgefahr.
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