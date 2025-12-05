Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dan Da Dan

So beginnt Liebe, weißt du!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 05.12.2025
So beginnt Liebe, weißt du!

So beginnt Liebe, weißt du!Jetzt kostenlos streamen

Dan Da Dan

Folge 1: So beginnt Liebe, weißt du!

25 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16

Momos Freund hat gerade mit ihr Schluss gemacht, als sie in der Schule auf den nerdigen Okarun trifft, der an Aliens glaubt. Die Existenz von Außerirdischen hält Momo für Schwachsinn, doch sie selbst glaubt an Geister. Zwischen den beiden Schülern bricht ein Streit aus, und sie gehen eine folgenschwere Wette ein ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dan Da Dan
ProSieben MAXX
Dan Da Dan

Dan Da Dan

Alle 1 Staffeln und Folgen