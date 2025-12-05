Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dan Da Dan

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 05.12.2025
Folge 2: Das ist ein Alien, oder?!

25 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16

Momo nimmt Okarun mit zu sich nach Hause. Als der Junge jedoch die Barriere zum Anwesen der Familie überschreiten will, steht er plötzlich in Flammen. Momo entfernt den Talisman am Tor, sodass Okarun eintreten kann, doch dadurch beschwört sie einen bösen Geist herauf ...

ProSieben MAXX
