D'Artagnan und das GeisterschiffJetzt kostenlos streamen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 21: D'Artagnan und das Geisterschiff
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Der blaue Falke hat die Juwelen des spanischen Königs gestohlen und flieht damit übers Meer. Sowohl D'Artagnan und seine Freunde als auch Rochefort und Widimer nehmen die Verfolgung des Diebes auf. Als das Schiff, auf dem sich D'Artagnan befindet, in einem Sturm kentert, können er und Pom sich auf ein mysteriöses Geisterschiff retten.
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB Internacional, S.A. - 1981.