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Darüber staunt die Welt!

Die ultimativen Knalltüten

ProSiebenStaffel 4Folge 10vom 21.05.2025
Die ultimativen Knalltüten

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Darüber staunt die Welt!

Folge 10: Die ultimativen Knalltüten

59 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12

Heute geht's auf einen wilden Ritt zu den lustigsten Knalltüten weltweit. Es fliegen mächtig die Fetzen, wenn ein dusseliger YouTuber seine Luxuskarre auf einem Acker zu Schrott fährt oder ein norwegischer Comedian mit seinem Warnwesten-Tanz eine ganze Nation begeistert. Und wieso darf ein stinknormaler Fußballfan plötzlich für einen Erstligisten auf den Platz?

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