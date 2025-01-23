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Darüber staunt die Welt!

Die schrägsten Gaga-Geschichten

ProSiebenStaffel 4Folge 4vom 23.01.2025
Die schrägsten Gaga-Geschichten

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Darüber staunt die Welt!

Folge 4: Die schrägsten Gaga-Geschichten

63 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Lust auf eine Runde durchdrehen? In "Darüber staunt die Welt - Die schrägsten Gaga-Geschichten" geht es zu den schrillsten Glotz-Momenten rund um den Globus: In Australien malt ein crazy Künstler Porträts mit seinem Lümmel, ein Mentalist bringt das britische TV-Publikum dazu, kriminell zu werden, und in den USA wirft ein Professor teure Smartphones in den Mixer.

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