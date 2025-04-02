Die tollkühnsten TüftlerJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 8: Die tollkühnsten Tüftler
61 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Hier geht es auf die lustigste Forschungsreise rund um den Globus - von waghalsigen Experimenten über abgedrehte Social-Media-Challenges bis hin zu den unnötigsten Fail-Erfindungen. Für zwei Extrem-Abenteurer geht es hoch hinaus: Mit 100 Heliumballons und nur an einem Campingstuhl befestigt, wollen sie filmreif um die Welt fliegen. Und in der Schweiz gibt es einen tollkühnen Hund, der mit seinem Herrchen einen krassen Paragliding-Sprung wagt.
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