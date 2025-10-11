Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Schatten im Sonnenparadies

NBCUniversalStaffel 3Folge 1vom 11.10.2025
Schatten im Sonnenparadies

Das A-Team

Folge 1: Schatten im Sonnenparadies

44 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Die Hotelbesitzerinnen Sandy und Tina Kelson werden von einem Konkurrenten terrorisiert. Joey Epic macht den Schwestern das Leben schwer, da er es auf ihr Hotel abgesehen hat. Das A-Team eilt den beiden Damen zur Hilfe und entdeckt dabei, das hinter Epics Spielchen weitreichende, politische Motive stehen ...

