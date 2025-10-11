Die versunkene Stadt (2)Jetzt kostenlos streamen
Das A-Team
Folge 3: Die versunkene Stadt (2)
46 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Im südamerikanischen Dschungel kämpft das A-Team mit seinen Freunden Brian und Tawnia gegen den Bösewicht Carson Doyle. Als die Spezialisten glauben, ihren Gegner im Griff zu haben, kommen sie dahinter, dass noch andere Verbrecher in die Sache verwickelt sind. Werden die sechs mit dieser Überraschung fertig?
