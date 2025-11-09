Eine Seefahrt, die ist lustig (2)Jetzt kostenlos streamen
Das A-Team
Folge 2: Eine Seefahrt, die ist lustig (2)
42 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Nachdem B.A. das Flugzeug außer Gefecht gesetzt hat, sitzt das A-Team samt der Tochter von Richter Mordente in Italien fest. Um in die USA zurückkehren zu können, heuert die Gruppe auf einem Kreuzfahrtschiff an. Face gibt sich als Assistent des Schiffarztes aus, Hannibal lässt sich als Poolreiniger rekrutieren und Murdock gibt sich als Pfleger von B.A. aus, der sich wiederum als Rollstuhlfahrer vorstellt. Doch die Scarlettes sind dem A-Team dicht auf den Fersen ...
