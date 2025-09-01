Das A-Team
Folge 8: Blood, Sweat and Cheers
47 Min.Ab 12
Der Gangster-Sohn Kyle Ludwig schreckt vor nichts zurück, um bei Autorennen als Sieger hervorzugehen. Um Kid Harmon, seinen größten Konkurrenten, einzuschüchtern, drängt er dessen Vater und schwangere Schwester von der Straße ab. Doch Kyle hat die Rechnung ohne das A-Team gemacht: Kein Geringerer als Hannibal ist Kid Harmons Onkel, und der lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen ...
