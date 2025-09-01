Das A-Team
Folge 8: Glückstreffer
46 Min.Ab 12
Für Thanksgiving hat General Stockwell einen ganz besonderen Auftrag für das A-Team. Sie sollen ein Treffen zwischen dem zwielichtigen Geschäftsmann A.J. Bancroft und dessen Tochter Ellen organisieren. Doch das ist einfacher gesagt als getan: Der korrupte Politiker Jacob Edwards will Bancroft aus dem Weg räumen und schreckt auch nicht davor zurück, dessen Tochter Ellen zu entführen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick