Das A-Team
Folge 22: Brennende Gemeinde
45 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Eine kleine religiöse Gemeinschaft hat sich in der Nähe der Stadt Kellysburg niedergelassen, doch dort werden die überzeugten Pazifisten von den Städtern terrorisiert. In ihrer Not wenden sie sich an das A-Team. Die Spezialisten sollen dafür sorgen, dass die Gemeinschaft in Zukunft ihre Ruhe hat. Eine besondere Herausforderung für Hannibal und seine Jungs, denn ihre Auftraggeber verbieten ihnen ausdrücklich jeden Einsatz von Gewalt ...
