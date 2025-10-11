Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brennende Gemeinde

Staffel 2Folge 22vom 11.10.2025
Folge 22: Brennende Gemeinde

45 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Eine kleine religiöse Gemeinschaft hat sich in der Nähe der Stadt Kellysburg niedergelassen, doch dort werden die überzeugten Pazifisten von den Städtern terrorisiert. In ihrer Not wenden sie sich an das A-Team. Die Spezialisten sollen dafür sorgen, dass die Gemeinschaft in Zukunft ihre Ruhe hat. Eine besondere Herausforderung für Hannibal und seine Jungs, denn ihre Auftraggeber verbieten ihnen ausdrücklich jeden Einsatz von Gewalt ...

