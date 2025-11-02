Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

NBCUniversalStaffel 3Folge 21vom 02.11.2025
Folge 21: Ausgeliefert

45 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Der skrupellose Müllabfuhr-Unternehmer Ike Hagen sieht es gar nicht gern, dass A.J. Perry und seine blinde Schwester ihren Lieferservice vergrößern wollen. Doch wieso machen ihm die Pläne der Geschwister so viel Angst, dass er selbst vor Gewalt nicht zurückschreckt, um den Ausbau zu verhindern? Das A-Team untersucht den Fall und entdeckt dabei eine große Gefahr für die ganze Stadt ...

NBCUniversal
