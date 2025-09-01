Das A-Team
Folge 22: Der Boss ist gar nicht tot
46 Min.Ab 12
Sonny Marlini will Zack Trent zwingen, ihm seine Tankstelle zu verkaufen. In seiner Verzweiflung wendet sich Zack an das A-Team. Die vier finden heraus, dass das totgeglaubte Familienoberhaupt der Marlinis noch am Leben ist und weiterhin maßgeblich an kriminellen Geschäften beteiligt ist. Doch damit nicht genug: Das A-Team bekommt es auch noch mit Annie Plummer, dem weiblichen Sheriff der Stadt, zu tun ...
