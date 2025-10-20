Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 15: Der Rivale
45 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Früh morgens rasen zwei Fahrzeuge in eine Tankstelle. Die Fahrer springen aus den Autos, dann fallen Schüsse. Der Täter flieht, der Verletzte stirbt kurz darauf. Die Überwachungskameras offenbaren, dass das Opfer und seine Freundin von dem Täter verfolgt wurden. Weitere Kameras zeigen, dass dieser Mord keineswegs im Affekt passierte. Es war eine geplante Hinrichtung.
