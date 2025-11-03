Eine tödlich nette FamilieJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 19: Eine tödlich nette Familie
45 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Der 56-jährige Familienvater Andy McGuffee ist überall beliebt: Er führt eine glückliche Ehe und gilt als zuverlässig. Eines Nachts erscheint er nicht zu seiner Schicht. Am nächsten Morgen findet sein Sohn ihn tot in seinem Bett. Es wurde mehrfach auf ihn eingestochen.Schnell steht fest: Das war kein Einbruch. Die Mörder wurden hereingebeten, das Opfer hat sogar für sie gekocht?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick