Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Eine tödlich nette Familie

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 19vom 03.11.2025
Eine tödlich nette Familie

Eine tödlich nette FamilieJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 19: Eine tödlich nette Familie

45 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Der 56-jährige Familienvater Andy McGuffee ist überall beliebt: Er führt eine glückliche Ehe und gilt als zuverlässig. Eines Nachts erscheint er nicht zu seiner Schicht. Am nächsten Morgen findet sein Sohn ihn tot in seinem Bett. Es wurde mehrfach auf ihn eingestochen.Schnell steht fest: Das war kein Einbruch. Die Mörder wurden hereingebeten, das Opfer hat sogar für sie gekocht?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
SAT.1 GOLD
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 4 Staffeln und Folgen