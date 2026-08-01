Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Eine tödliche Falle

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 2vom 19.08.2026
Eine tödliche Falle

Eine tödliche FalleJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 2: Eine tödliche Falle

45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 16

Der dreifache Vater Corey Hughes plant einen Neuanfang. Nach der Trennung von seiner Freundin verkauft er all seine Möbel und Elektrogeräte. Eines Morgens kommt ein Freund vorbei, um Coreys Fernseher zu kaufen - und entdeckt ihn tot in der Küche. Corey hatte die Einnahmen seiner Verkäufe online gepostet. Wurde ihm das zum Verhängnis?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
SAT.1 GOLD
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 4 Staffeln und Folgen