Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 2: Tödliches Date
45 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Nach einer Partynacht am 12. April 2008 verschwindet Susan Casey spurlos. Lediglich Schleifspuren vor ihrem Haus und die Aufnahmen einer Videokamera stehen den Ermittlern bei der Aufklärung des Falls zur Verfügung. Drei Verdächtige machen es der Polizei nicht einfach, denn nicht alle sagen die Wahrheit ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick