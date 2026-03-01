Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 1vom 20.03.2026
Folge 1: Das falsche Alibi

47 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 16

Auf dem Nachhauseweg verschwindet die 11-jährige Carlie Brucia spurlos. Ihre Familie wendet sich verzweifelt an die Polizei, die anschließend die gesamte Nachbarschaft durchsucht. Den Beamten gelingt es, die Spuren des Mädchens bis zu einer Waschanlage zurückzuverfolgen. Sie stoßen auf Videomaterial einer Überwachungskamera, das schockierende Szenen einer Entführung zeigt. Doch niemand kennt den Täter und die Zeit läuft davon ...

Kabel Eins Doku
