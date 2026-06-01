Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 15: Mord auf dem Highway
47 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Die Polizei wird zu einem Unfall auf einem Highway in West Chester gerufen. Dort finden sie die 18-jährige Bianca Roberson tot am Steuer ihres Wagens auf. Wenig später stellt sich heraus, dass es sich nicht um einen einfachen Verkehrsunfall handelt. Augenzeugen beschreiben einen roten Pick-up-Truck, der mit Höchstgeschwindigkeit vom Unfallort geflüchtet ist, doch niemand hat sich das Nummernschild gemerkt. Das Überwachungsmaterial ist ihre einzige Hoffnung, den Fall zu lösen.
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