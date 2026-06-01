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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Falsche Liebe

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 16vom 12.06.2026
Falsche Liebe

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 16: Falsche Liebe

47 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Im texanischen Galveston werden zwei Leichen neben einem Müllcontainer eines Lebensmittelladens gefunden. Die Opfer sind Crystal Jackson und ihre Partnerin Britney Cosby. Die Frauen lebten allerdings 50 Meilen entfernt in Houston. Die Ermittlungen kommen nur langsam in Gang, doch schließlich liefern die Überwachungskameras entscheidende Hinweise.

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