Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 19: Eine wundervolle Seele
47 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Nachdem sie in die Army eingetreten ist und zwei Einsätze im Irak absolviert hat, erfüllt sich Maribel Ramos endlich ihren Traum vom College. Doch nur wenige Wochen vor ihrem Abschluss verschwindet die 36-Jährige spurlos. Die Ermittler haben den Verdacht, dass Maribel Opfer eines Verbrechens geworden ist, können aber zunächst keine konkreten Beweise für ein Verbrechen finden.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick