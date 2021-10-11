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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Verhängnisvolle Bekanntschaft

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 2vom 11.10.2021
Verhängnisvolle Bekanntschaft

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 2: Verhängnisvolle Bekanntschaft

47 Min.Folge vom 11.10.2021Ab 12

Für Jennifer Krajnak endet eine Nacht in einer Bar mit dem Tod: Die 30-Jährige ist allein auf dem Nachhausweg als sie plötzlich niedergeschossen wird. Die Polizei versucht, ihre letzten Stunden zu rekonstruieren, um den Fall zu klären, aber letztlich liefert eine Überwachungskamera den entscheidenden Hinweis.

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