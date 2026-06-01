Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Die Hinrichtung

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 20vom 26.06.2026
Die Hinrichtung

Die HinrichtungJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 20: Die Hinrichtung

47 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

In Farmville, North Carolina, findet das brutalste Verbrechen statt, das die Gemeinde je gesehen hat. Drei Mitglieder einer Familie, darunter ein Teenager, wurden kaltblütig erschossen, und das Grauen ist noch nicht vorbei. Die Ermittler müssen einer Spur von Überwachungsvideos folgen, um die Mörderbande zur Strecke zu bringen und ihren Amoklauf zu beenden.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Kabel Eins Doku
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 4 Staffeln und Folgen