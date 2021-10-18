Überfall aus dem HinterhaltJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 3: Überfall aus dem Hinterhalt
46 Min.Folge vom 18.10.2021Ab 12
Der 22-jährige Richard Bailey steht kurz vor seinem Universitätsabschluss, als er eines Tages auf der Straße niedergeschossen wird. Am Tatort gibt es keine Spuren oder Hinweise, weswegen die Polizei auf die Aufnahmen von Überwachungskameras hofft. Es beginnt eine wilde Jagd quer durch die Stadt, in der Hoffnung, Richards Mörder zu finden.
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