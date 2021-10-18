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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Überfall aus dem Hinterhalt

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 3vom 18.10.2021
Überfall aus dem Hinterhalt

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 3: Überfall aus dem Hinterhalt

46 Min.Folge vom 18.10.2021Ab 12

Der 22-jährige Richard Bailey steht kurz vor seinem Universitätsabschluss, als er eines Tages auf der Straße niedergeschossen wird. Am Tatort gibt es keine Spuren oder Hinweise, weswegen die Polizei auf die Aufnahmen von Überwachungskameras hofft. Es beginnt eine wilde Jagd quer durch die Stadt, in der Hoffnung, Richards Mörder zu finden.

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