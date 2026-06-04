Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 2: Die Verschwörung
47 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Der Familienvater Craig Rideout wird im Jahr 2016 nach einem Einbruch als vermisst gemeldet. Wenige Stunden später wird fünfzig Meilen entfernt eine Leiche entdeckt, die auf Craigs Beschreibung passt. Die Ermittler nutzen zur Aufklärung des Falles Überwachungsaufnahmen - und decken dabei ein unglaubliches Komplott auf.
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