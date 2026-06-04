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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

98 Stunden Ungewissheit

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 3vom 04.06.2026
98 Stunden Ungewissheit

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 3: 98 Stunden Ungewissheit

47 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Die Justizvollzugsverwalterin Debra Johnson wird in ihrem Haus von einem entflohenen Häftling getötet. Da die Öffentlichkeit gefährdet ist, sichten die Ermittler das Überwachungsmaterial nach Hinweisen, um den Täter zu fassen, bevor er erneut zuschlägt.

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