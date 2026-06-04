98 Stunden UngewissheitJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 3: 98 Stunden Ungewissheit
47 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Die Justizvollzugsverwalterin Debra Johnson wird in ihrem Haus von einem entflohenen Häftling getötet. Da die Öffentlichkeit gefährdet ist, sichten die Ermittler das Überwachungsmaterial nach Hinweisen, um den Täter zu fassen, bevor er erneut zuschlägt.
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