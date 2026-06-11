Was geschah am 04. Juli?Jetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 4: Was geschah am 04. Juli?
47 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Am 4. Juli 2017 stößt die Polizei auf einen Mann, der mehrere Schusswunden im Gesicht aufweist und auf der Straße herumirrt. Auf einem Parkplatz finden die Beamten das Fahrzeug des Opfers, das von Kugeln durchlöchert ist. Da es keine Augenzeugen gibt, werden Überwachungskameras zu Rate gezogen, um den Schützen ausfindig zu machen.
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