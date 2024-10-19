Ski Aggu, Nina Chuba, Checker Tobi und Oliver Kalkofe reisen um die WeltJetzt kostenlos streamen
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 1: Ski Aggu, Nina Chuba, Checker Tobi und Oliver Kalkofe reisen um die Welt
177 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Das Duell um die Welt ist mit einer neuen Staffel zurück, die jegliche Auswüchse von Angst, Absurdität und Cringe ausreizen. Diese Folge starten Ski Aggu, Nina Chuba, Oliver Kalkofe und Checker Tobi für Joko und Klaas ins Ungewisse...
