Staffel 2Folge 4vom 02.12.2023
Das Geheimnis der Mumie
Folge 4: Oh, mein Papa
21 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12
Zeichentrickserie, die auf den erfolgreichen Kinohits "Die Mumie" und "Die Mumie kehrt zurück" basiert: Die Archäologin Evy reist mit ihrem Ehemann Rick und ihrem elfjährigen Sohn Alex nach Ägypten. Als sie in einem alten Tempel das Armband von Osiris, dem König der Unterwelt, finden, passiert etwas Ungeheuerliches: Das Armband schlingt sich unlösbar um Alex' Handgelenk ...
Das Geheimnis der Mumie
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
