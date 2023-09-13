Voll vegan, voll lecker: Mohngebäck und tierische HerausforderungenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 3: Voll vegan, voll lecker: Mohngebäck und tierische Herausforderungen
113 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 6
Diese Woche sollen die Kandidat:innen zeigen, dass man leckere Kuchen und Torten ganz ohne tierische Produkte backen kann. Vegane Kreationen sind gefragt. In der ersten Aufgabe soll Mohn den aromatischen Schwerpunkt der Gebäcke bilden, während außerdem eine Frucht-Komponente eingearbeitet werden muss. Zusätzlich wünscht sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt Apfeltaschen, die aus Blätterteig geformt werden.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick