SAT.1 Staffel 12 Folge 1 vom 28.08.2024
115 Min. Folge vom 28.08.2024 Ab 6

Auf die Plätzchen, fertig, backt: Wer wird Deutschlands beste Hobbybäckerin oder Deutschlands bester Hobbybäcker 2024? Um der Antwort einen Schritt näher zu kommen, müssen die Kandidat:innen die Jury in der ersten Aufgabe mit ihrem persönlichen Lieblingsrezept überzeugen. Die erste Technische Prüfung startet mit einem echten Klassiker, der Esterházytorte. In der finalen Aufgabe geht es darum, ein kreatives Selbstportrait aus Torte zu erschaffen.

