Das große Backen
Folge 3: Versteckte Botschaften und leckere Zeitreisen
117 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 6
In der ersten Aufgabe verstecken die Hobbybäcker Botschaften mithilfe eines Streifens Folie in ihren Torten. Erst bei der Verkostung werden die von einem Creme-Einstrich verdeckten Nachrichten gelüftet. Die Torte soll thematisch passend zur Botschaft dekoriert sein. Außerdem zeigt Betty eine anspruchsvolle Teigverarbeitungstechnik, die von den Kandidaten aus dem Kopf repliziert werden soll. Entstehen soll ein Kranz aus Teig-Fischen mit Cheesecake-Füllung und Streusel-Dekor.
