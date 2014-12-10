Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Macarons und Brandteig-Männchen

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 10.12.2014
Macarons und Brandteig-Männchen

Macarons und Brandteig-MännchenJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 3: Macarons und Brandteig-Männchen

96 Min.Folge vom 10.12.2014Ab 6

Heute geht es herzhaft los, denn die Kandidaten sollen ein pfiffiges Brot backen und einen passenden Dip anrühren. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eine besondere Herausforderung hat sich Christian überlegt: Er wünscht sich die Heiligen drei Könige - als Brandteig-Männchen! Das Highlight dieser Runde sind die Macarons. Welcher der sechs verbliebenen Kandidaten zaubert das perfekte französische Feingebäck?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 11 Staffeln und Folgen